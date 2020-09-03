Лондон, 3 сентября, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Нефтяные цены продолжают снижаться вторые торги подряд, 3 сентября нефть Brent проводит торги ниже 44 за баррель.

lalabell68 Нефтяная вышка

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent подешевели на $1,04 (2,34%), до $43,39 за баррель. Чуть ранее марка уже достигла минимума в $43,20 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI подешевели на 89 центов (2,14%), до $40,62 за баррель. Минимум WTI составляет $40,23 за баррель.

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