Москва, 3 сентября, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Пока рано говорить о том, сколько будут стоить билеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы, заявили 3 сентября в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру. «Авиакомпаниям нужно время, чтобы анонсировать рейсы во вновь открывающиеся страны. Скорее всего, будут появляться новые предложения, и по мере этого цены будут снижаться», — отметили эксперты.

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Сейчас из трёх открытых направлений минимальная цена билетов на сентябрь — в Каир. Билеты стоят от 24−25 тыс. рублей (авиакомпания Turkish Airlines с пересадками в Стамбуле). На конец октября можно найти билеты от 9−10 тыс. рублей у Aegan (пересадка в Афинах).

Самые низкие цены в Дубай в сентябре у авиакомпании Air Astana (пересадка в Нур-Султане или Алматы). На октябрь можно найти билеты за 9−10 тыс. рублей, в том числе у «Победы».

Средняя минимальная цена на билет до Мале после 15 сентября составляет около 30 тыс. рублей. ВЫ октябре есть предложения от 24 тыс. рублей.