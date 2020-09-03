Москва, 3 сентября, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Власти Москвы потратили около 300 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 3 сентября заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Говоря о потерях, мы видим выпадающие доходы до 0,5 трлн, плюс около 300 млрд рублей нам стоили дополнительные затраты, направленные на борьбу с коронавирусом», — сказал он, выступая на Столыпинском форуме.

Заместитель мэра уточнил, что под дополнительными затратами имеется в виду закупка расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Согласно последним официальным данным, всего в столице зафиксировано более 264 тысяч случаев заражения коронавирусом, ежедневный прирост выявленных инфицированных уже более недели не превышает пяти тысяч человек. Скончались 4875 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц почти 218 тысяч человек.