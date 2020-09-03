Москва, 3 сентября, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Москва потратила на борьбу с коронавирусной инфекцией около 300 млрд рублей. Об этом в ходе Столыпинского форума заявил заммэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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"Говоря о потерях, мы на сегодняшний день видим выпадающие доходы до полутриллиона только в этом году и плюсом около 300 миллиардов рублей дополнительные затраты на борьбу с коронавирусом», — сказал Ефимов.

По его словам, в эту сумму были включены многие параметры, в числе которых — закупка расходных материалов и лекарственных препаратов, а также приобретение оборудования для больниц и поликлиник.