Москва, 3 сентября, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Москву следует перестать содержать за счёт других регионов. Об этом 3 сентября заявил основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

«Москва пусть живет. Просто ее хватит кормить», — заявил коммерсант.

Чтобы подчеркнуть разницу в уровне жизни между столицей и остальной частью страны, он привёл в качестве примера город Братск.

«Приведу пример. Попадаете в небольшой город, например Братск. И на весь город три пульмонолога. И я задаю себе вопрос: мы построим инфекционные больницы? Мы, крупные компании, готовы сами построить инфекционные больницы в моногородах. Оставьте налоги, и мы построим. Нет, мы загоним их в Москву, и Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина. — Прим. ИА REGNUM) накупит на них долговых обязательств американских…», — заявил Дерипаска.