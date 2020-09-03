Москва, 3 сентября, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В правительстве не исключают, что России удастся избежать второй волны пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе пленарной сессии Столыпинского форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Работник скорой помощи

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"Есть основания полагать, что мы избежим второй волны эпидемии», — сказал Борисов.

По его словам, первая волна пандемии коронавируса привела к ряду ограничений, и, несмотря на это, предприятия ОПК прошли этот период «без срывов», и все предприятия отрасли выдержат все планы.