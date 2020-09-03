Стокгольм, 3 сентября, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Число летальных исходов от заболевания COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на двенадцать человек. Такие данные 3 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 832 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 84 729 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 197 человек.

По состоянию на 3 сентября 2 570 человек с тяжёлой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.