Москва, 3 сентября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Цены на нефть 3 сентября уже второй день резко падают, как будто вспоминая о весенних обвалах, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Загрузка нефти в танкер

«Сегодня к вечеру цена нефти марки Brent теряет уже 1,3%, а WTI — 1,7%. Скорее всего, этот обвал связан с опасениями второй волны пандемии коронавируса.

Цена Brent может понизиться до $43,20 за баррель, но пока рано говорить, что нефтяной рынок, выйдя в сентябре из узкого коридора, в котором пребывал весь август, уже сменил тренд на падающий.

Пока ожидаеся расширение торгового коридора по Brent до $43−45 за баррель. На сегодня прогноз по цене Brent остается в рамках $43,50−44,50 за баррель», — полагает эксперт.

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