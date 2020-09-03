Мировая война: дата важна, но важнее помнить, как вели её Германия и Япония
Москва, 3 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Главное в памяти о войне — понимать, что мы ненавидимнемецкийнацизмияпонский милитаризм не за то, что они первыми начали войну, аза то, какими варварскими способами они её вели, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 сентября, комментируя данные опроса ВЦИОМ.
Дарья Драй ИА REGNUM
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Как сообщалось ранее, согласно данным опроса, 48% граждан страны не знают даты начала Второй мировой войны.
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«Интересно, а ВЦИОМ твердо уверен, что сам знает «правильную дату начала Второй мировой войны»? Та дата, которой мы оперируем сегодня, завязана сугубо на Европу. Но к 1 сентября 1939 года в Азии уже жертвами японцев — союзников Гитлера стали десятки миллионов китайцев. Так что Вторая мировая война началась как минимум с даты начала полномасштабного вторжения Японии в Китай, то есть с 7 июля 1937 года. Из чего и исходят китайцы. И нам, европейцам, хорошо бы это знать и понимать.
Главное — это не только знать и понимать даты. Главное — это понимать, что мы ненавидим нацизм и нацистов, немецких и других носителей этой идеологии, а также японский милитаризм не за то, что они первыми начали войну на востоке и на западе. Мы ненавидим их за то, какими варварскими, преступными способами они её вели, за их массовые военные преступления против мирного населения и военнопленных, за их садизм, за их преступления против нашего культурного наследия и культурного наследия других народов. Именно за это им и их приспешникам, тем, кто сегодня пытается их обелить, нет прощения», — отметил Михаил Демурин.