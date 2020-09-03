Москва, 3 сентября, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Рубль 3 сентября ведет себя нетипично: на падающей нефти и стабильном долларе «россиянин» балансирует на месте и даже находит основания слегка укрепиться, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«При этом на российскую валюту сейчас не оказывает влияния ухудшение геополитического фона в плане яда, который обнаружен у лидера оппозиции А. Навального и мировых реакций на этот счет.

Доллар США в середине дня торгуется по 75,48 руб., что выше верхней границы среднесрочного коридора 73−75 руб. Но прогноз на текущую неделю и предполагал вероятные попытки выхода за пределы диапазона. Евро понижается до 89,25 руб., чуть отступая от максимумов вчерашнего вечера.

Нефть к середине дня в заметном минусе, баррель нефти марки Brent торгуется по $43,67 и его совершенно отчетливо продолжает тянуть вниз.

Курс рубля могут «держать» крупные компании и институциональные инвесторы в лице Минфина и ЦБ, поскольку пока неясно, какой сильно может быть рыночная волатильность при таком раскладе», — считает эксперт.

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