Минск, 3 сентября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Белоруссией в первом полугодии 2020 года снизился на 20%. Но страны рассчитывают на то, что объёмы взаимной торговли будут возобновлены. Об этом 3 сентября заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

Grani-msk Граница между Россией и Белоруссией

По информации Мишустина, взаимный товарооборот двух стран снизился до $12,5 млрд.

Также глава российского правительства напомнил, что в 2019 году товарооборот между Россией и Белоруссией превысил $35,5 млрд, но в первом полугодии он снизился на 21%.

«Надеюсь, что мы сейчас, когда улучшается пандемическая ситуация, сможем наверстать упущенное и вернуться к тем цифрам, которые были в прошлом году», — заявил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября обсуждение подготовки к совместным учениям провели во время телефонного разговора начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем.