Лаишевский район, Татарстан, 3 сентября, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Сегодня, 3 сентября, около восьми часов утра на автодороге Казань — Оренбург в Лаишевском районе Татарии произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. По информации управления МЧС по РТ, в аварии шесть человек пострадали.

Kaatjem Авария

Двоих пострадавших в крайне тяжелом состоянии доставили в республиканскую клиническую больницу, куда позже также госпитализировали еще четверых участников аварии в состоянии средней степени тяжести. Водителя и пассажира легкового автомобиля врачам спасти не удалось, они скончались.

ИА REGNUM ранее сообщало, смертельное ДТП произошло 14 августа на трассе М5 недалеко от деревни Уба Бавлинского района Татарии. При лобовом столкновении двух иномарок погибли на месте три человека, еще один пострадал.

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