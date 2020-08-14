Бавлинский район, , 10:40 — REGNUM Смертельное ДТП произошло сегодня, 14 августа, около шести утра на трассе М5 недалеко от деревни Уба Бавлинского района Татарии. При лобовом столкновении двух иномарок погибли на месте три человека, еще один пострадал. О страшном дорожном происшествии сообщают очевидцы.

Две легковушки «Рено» и «Ниссан» столкнулись лоб в лоб, в результате чего одна из машин перевернулась на обочину дороги. Предположительно, пострадавший при столкновении остался жив лишь потому, что вылетел через окно.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в июле в Мензелинском районе Татарии на трассе М-7 произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-2114 и большегруза. В результате аварии жертвами стали два человека, находившиеся в легковой машине.

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