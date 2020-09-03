Минск, 3 сентября, 2020, 15:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил премьер-министр России Михаила Мишустина о готовящихся Западом «пакостях» для РФ перед региональными выборами.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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"В ближайшее время у них выборы, голосование в регионах России. То есть они (Запад) знают, что в России выборы, и надо перед ними какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают», — сказал Лукашенко.

Лукашенко добавил, что Запад «полностью увязли в этой лжи и вранье, но правда всегда побеждала».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что в ситуацию в Белоруссии вмешиваются, управляя протестными акциями, Польша, Чехия, Литва и Украина.

Отметим, 2 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Украине готовят боевиков, целью которых является обострение ситуации в Белоруссии.

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