Москва, 3 сентября, 2020, 15:25 — ИА Регнум. До 70% разрешат увеличить заполняемость театральных залов с середины сентября текущего года. Об этом 3 сентября сообщила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова в ходе своего выступления на видеоконференции министров культуры стран БРИКС.

Джеймс Хэйллар. В театре

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"Сейчас у нас заполняемость залов на 50%. Минкультуры договорилось с санитарными службами, с санитарными врачами, нам разрешают с середины сентября на 70% (заполнение) с сохранением ношения масок и перчаток», — сказала она.

Ранее Минкультуры РФ совместно со специально созданной рабочей группой обратились в Роспотребнадзор с таким предложением.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа мэрия Москвы разрешила возобновление работы театров, кинотеатров и концертных залов, с числом посадочных мест не более 3 тыс., при заполняемости не более чем на 50%.