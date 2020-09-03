Минск, 3 сентября, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Провокация с якобы отравлением «Новичком» российского оппозиционера Алексея Навального инспирирована на Западе для того, чтобы Владимир Путин не вмешивался во внутренние дела Белоруссии. Об этом 3 сентября в Минске заявил Александр Лукашенко во время переговоров с Михаилом Мишустиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Лукашенко сообщил, что после переговоров глав МИД и правительств России и Белоруссии в Москве состоится встреча уже на уровне глав государств, отметив: «И окончательно расставим все точки над «i» по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко поблагодарил Мишустина за то, что Россия подключилась в тяжелую минуту и помогла в стабилизации белорусской экономики.

«Очень серьезно. Особенно в умах людей произошел переворот, что Россия, как братская страна, основной наш экономический партнер и рынок сбыта (почти половину всего мы продаем в России), от нас не отвернулась в эти трудные времена», — отметил Лукашенко.

Он также пожаловался на «недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ», указав на переброску американских и других подразделений к границам Белоруссии. Также отмечена провокация с отравляющим веществом «Новичок».

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них — Запада — новая фишка появилась. Опять «Новичок», опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему — Навальному — хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Белоруссии. — Прим.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — рассказал Лукашенко.

По его данным, группа специалистов подготовила для канцлера Германии Ангелы Меркель и её администрации основу для её скандального заявления.

«Сделали они это — цитата: «Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии». Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди», — сообщил Лукашенко.«Поэтому, я думаю, Бортникову с Нарышкиным (руководители российских спецслужб. — Прим.) надо будет серьезно разобраться в этой ситуации. Мы и голос передадим записанный, и текст. Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо. Одна тоже цитата: «Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России». То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо», — добавил он."Здесь и о Белоруссии разговор есть. Я вам оставлю его, вы прочитаете», — сообщил Лукашенко главе правительства России.

Обращаясь к Мишустину, он сказал: «Но вы должны понимать, что мы полны решимости отстоять свой суверенитет и независимость и не позволим здесь нас наклонять. Мы видим, откуда уже ноги растут. И не просто ноги. Мы видим, что они уже по уши увязли в этой лжи и вранье. Но правда всегда побеждала. И, наверное, Господь все-таки на нашей стороне».

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Мишустин сказал: «В гостеприимном Минске мы бы особо хотели подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Белоруссии. Для нас Белоруссия — родная страна, и дело не только в исторических, языковых, духовных связях, но и фактически в наших сотнях тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом, и вы об этом не раз говорили».