Токио, 3 сентября, 2020, 14:57 — ИА Регнум. В Японии местный чиновник, заявивший о том, что война помогла бы преодолеть пандемию коронавируса, уйдёт в отставку.

Японские самолеты готовятся ко взлету с авианосца Шокаку. 7 декабря 1941

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Начальник управления образованием города Цубамэ Хироси Эндо в конце августа распространил документ, в котором говорилось, что «война решила бы проблему пандемии коронавируса».

В частности, в документе говорилось о том, что «если Китай и Соединенные Штаты начнут войну где-то за пределами своих стран, это спровоцирует движение капитала» и «вероятно, даст толчок экономике».

2 сентября Эндо заявил об уходе со своего поста 24 сентября. На пресс-конференции он пояснил свою позицию: «я не хотел заставить кого-то почувствовать тревогу или дискомфорт, но от всего сердца прошу прощения перед горожанами».