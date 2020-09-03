Абакан, 3 сентября, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Отопительный сезон близится в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, по состоянию на 3 сентября готовность жилфонда республики к зиме составляет 86%, коммунального комплекса — 85%. Тепло‑ и водопроводные сети готовы к холодам на 90%.

(сс) Pavlofox Уголь

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По итогам предварительных проверок ресурсоснабжающих организаций, проведённых Ростехнадзором, выданы предписания, определены сроки устранения недостатков. Больше всего замечаний касалось города Сорска, где ремонт объектов коммунального комплекса выполнен на 20%. Комментируя ситуации, в городской администрации сослались на нехватку кадров. Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил министерству строительства и ЖКХ помочь городу.

Также, по данным республиканского правительства, остаются вопросы к Аскизскому и Ширинскому районам.

Основные проверки, после которых будут выдаваться паспорта готовности, ожидаются после 1 октября.

Обращаясь к главам городов и районов, Коновалов попросил проконтролировать, чтобы на территориях, где до сих пор не создан нормативный запас угля, он был сформирован к началу осенне-зимнего сезона. Также он поручил следить за тем, чтобы цены на покупку и доставку топлива соответствовали среднерыночным.

«Если будут завышения цен, информация о нарушениях будет передаваться в правоохранительные органы», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге техническая готовность отопительных систем жилых домов к зимнему периоду и началу отопительного сезона составляет 100%, заявили в Смольном.

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