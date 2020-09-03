Путин поможет Чувашии со строительством инфекционной больницы
Москва, 3 сентября, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин готов помочь Чувашии в развитии медицинской инфраструктуры. В частности, речь идёт о строительстве республиканской инфекционной больницы и реконструкции клинической больницы. Об этом глава государства заявил на встрече с врио главы республики Олегом Николаевым.
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Олег Николаев начал доклад с ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией, отметив, что для лечения пациентов с COVID-19 было создано втрое больше коек, чем установлено федеральным нормативом: в республике сформировано 1955 коек при нормативе в 609. В настоящее время больницы поэтапно возвращаются в плановый режим работы.
Руководитель республики отметил, что особое внимание в Чувашии уделили выплатам медицинскому персоналу, который находится на передовой по борьбе с коронавирусом. За счёт средств республиканского бюджета выплаты получает персонал, которому не предусмотрена федеральная поддержка, — в частности, диспетчеры скорой медицинской помощи, технический персонал, всего порядка 900 человек. Федеральными выплатами охвачено более 7,3 тыс. человек.
По его словам, есть два варианта решения проблемы. Это строительство новой больницы, ориентировочно затраты оцениваются в 24 млрд рублей. Второй «сценарий» — реконструкция клинической больницы, затраты предположительно составят 11 млрд рублей.
Врио главы Чувашии попросил президента «дать поручение» Минздраву России:
Владимир Путин ответил, что постарается помочь, обращение будет оформлено в виде поручения в адрес различных ведомств, правительства в целом.