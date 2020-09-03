Москва, 3 сентября, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин готов помочь Чувашии в развитии медицинской инфраструктуры. В частности, речь идёт о строительстве республиканской инфекционной больницы и реконструкции клинической больницы. Об этом глава государства заявил на встрече с врио главы республики Олегом Николаевым.

Kremlin.ru Владимир Путин и Олег Николаев

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Олег Николаев начал доклад с ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией, отметив, что для лечения пациентов с COVID-19 было создано втрое больше коек, чем установлено федеральным нормативом: в республике сформировано 1955 коек при нормативе в 609. В настоящее время больницы поэтапно возвращаются в плановый режим работы.

Руководитель республики отметил, что особое внимание в Чувашии уделили выплатам медицинскому персоналу, который находится на передовой по борьбе с коронавирусом. За счёт средств республиканского бюджета выплаты получает персонал, которому не предусмотрена федеральная поддержка, — в частности, диспетчеры скорой медицинской помощи, технический персонал, всего порядка 900 человек. Федеральными выплатами охвачено более 7,3 тыс. человек.

«В то же самое время ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, обнажила проблемы, прежде всего в системе здравоохранения, которые в республике имелись. Это отсутствие республиканской инфекционной больницы и достаточно старые корпуса Республиканской клинической больницы (1950-х годов постройки), где у нас расположен сердечно-сосудистый центр, а именно этот вид заболевания исторически является сложным для республики», — отметил Олег Николаев, пояснив, что здание построено по старым стандартам и не предусмотрено для оснащения новым современным оборудование.

По его словам, есть два варианта решения проблемы. Это строительство новой больницы, ориентировочно затраты оцениваются в 24 млрд рублей. Второй «сценарий» — реконструкция клинической больницы, затраты предположительно составят 11 млрд рублей.

Врио главы Чувашии попросил президента «дать поручение» Минздраву России:

«Мы готовы вместе поработать с ними по решению этих двух вопросов: строительство республиканской инфекционной больницы и реконструкция Республиканской клинической больницы. И включение данных объектов в соответствующую программу Минздрава Российской Федерации».

Владимир Путин ответил, что постарается помочь, обращение будет оформлено в виде поручения в адрес различных ведомств, правительства в целом.

«Поработайте с коллегами в Москве. Я хочу пожелать Вам успехов», — сказал глава государства.