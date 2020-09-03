Хельсинки, 3 сентября, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии спешно готовит поправки в законодательство, которые обяжут поставщиков транспортных услуг требовать от въезжающих в страну отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

(сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency Тест на COVID-19

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Инициатива должна поступить на рассмотрение парламента 7 сентября, предполагается, что требование будет действовать до конца года.

Глава минтранса Тимо Харакка отметил, что самым эффективным будет обязать организатора перевозок проверять у туриста наличие справки об отрицательном результате теста. Речь идёт о воздушных, морских, автомобильных и железнодорожных перевозках.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия в условиях пандемии коронавируса закрыла свою границу 13 марта. Ограничение действовало до 13 мая, с тех пор его пересматривают каждые две недели.