Тверь, 3 сентября, 2020, 13:56 — ИА Регнум. В Тверской области по состоянию на 3 сентября зарегистрировано 199 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки подтверждены три смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 4239 пациентов.