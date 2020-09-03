Минск, 3 сентября, 2020, 13:52 — ИА Регнум. Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального основаны на фальсификациях. Об этом 3 сентября заявил Александр Лукашенко в ходе состоявшихся в Минске переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Цитата из видео Встреча Александра Лукашенко с Председателем правительства России Михаилом Мишустиным

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Лукашенко пообещал передать запись перехвата разговора представителей Варшавы и Берлина о фальсификации истории с «отравлением Навального». Обнародование этого документа позволит опровергнуть официальную версию правительства Германии о том, что перевезённый из России в немецкую клинику Алексей Навальный якобы был отравлен боевым химикатом «Новичок» (как и в скандальной истории лондонского «отравления Скрипалей»).

В вопросе добычи аудиозаписи нет ясности. До сих пор белорусские спецслужбы не демонстрировали даже подобия успеха в таких спецоперациях.