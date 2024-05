Рейкьявик, 3 сентября, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Согласно новому медицинскому исследованию, во время проведения которого было изучено состояние здоровья 30 576 человек, проживающих в Исландии, антитела к SARS-CoV-2 могут оставаться в организме человека в течение как минимум четырёх месяцев после постановки соответствующего диагноза. Об этом 3 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

James Gathany Ученый исследует вирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Результаты исследования были опубликованы в «Медицинском журнале Новой Англии» (The New England Journal of Medicine). На сегодняшний день данная работа является крупнейшим изучением реакции иммунной системы на коронавирус SARS-CoV-2, сообщает Associated Press.

Исследование было проведено компанией Decode Genetics при сотрудничестве с несколькими исландскими больницами и университетами. Среди тех граждан, которые были включены в выборку, были как госпитализированные пациенты с симптомами заболевания COVID-19, как и те, кто никаких симптомов вовсе не проявлял.

В ходе проделанной работы было установлено, что второй период формирования антител начинается через один или два месяца после момента заражения. Данные антитела сохраняется дольше, чем те, которые были сформированы в течение первого периода.