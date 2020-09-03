Нижний Новгород, 3 сентября, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Для нижегородских школьников и студентов сегодня, 3 сентября, проходят «Уроки Второй мировой». Мероприятие проводится в рамках всероссийского проекта Года памяти и славы, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Government-nnov.ru «Уроки Второй мировой» в школах Нижегородской области

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В программе — исторические факты Второй мировой войны с акцентом на основные события и героизм советских солдат.

Уроки проходят в интерактивной форме. Главная задача — не допустить фальсификации событий Второй мировой войны и рассказать о подвиге советских воинов на Дальнем Востоке.

В лицее №82 Нижнего Новгорода урок провел Александр Николаевич Шевченко, участник Великой Отечественной и советско-японской войны, полковник в отставке, ветеран погранвойск, заслуженный ветеран Нижегородской области. В конце урока всем присутствовавшим были вручены муаровые ленты — символ Дальневосточной Победы.

На этот год в Нижегородской области запланировано более 180 мероприятий, посвященных Великой отечественный войне.