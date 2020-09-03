Джакарта, 3 сентября, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Министр исследований и технологий Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что наличие вакцины не обязательно положит конец пандемии, сообщает Kompas.

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"Наличие вакцины не будет означать, что пандемия закончилась. Но мы будем лучше подготовлены и сможем противостоять COVID-19», — заявил Бамбанг Броджонегоро.

Ожидается, что 93 млн человек получат помощь в виде вакцины от COVID-19 от правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 сентября 2020 года в Индонезии выявлено 184 268 носителей SARS-CoV-2.

Подробнее в материале:В Индонезии выявили рекордное число новых носителей SARS-CoV-2