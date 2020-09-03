Москва, 3 сентября, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Ситуация с «отравлением» блогера Алексея Навального не выгодна никому. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно «отравление» этого человека. Не думаю, вообще, что кому-нибудь могло бы быть это выгодно. Вот если просто трезво смотреть на происходящее. Вот, наверное, можно исходить из этого», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему не располагает какими-либо данными со стороны немецких специалистов, а имеющиеся в руках российских врачей результаты тестов и анализов не позволяют говорить о том, что в организме блогера имелись какие-либо отравляющие вещества.