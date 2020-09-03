Минск, 3 сентября, 2020, 13:29 — ИА Регнум. В ситуацию в Белоруссии вмешиваются, управляя протестными акциями, Польша, Чехия, Литва и Украина. Об этом 3 сентября сообщил белорусский президент Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в Минске, передаёт пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Как заявил белорусский лидер, на обстановку в стране в значительной мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела Белоруссии и управление протестными акциями на её территории из-за рубежа.

«Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает», — сказал Лукашенко.

Также он напомним про вчерашнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова, прямо, несмотря на его сдержанность, сказавшего, что происходит на границе Белоруссии.

«Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Белоруссии. Для нас самое важное — не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну», — подчеркнул президент республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Украине готовят боевиков, целью которых является обострение ситуации в Белоруссии.