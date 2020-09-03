Москва, 3 сентября, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса стали ключевой мерой, которая не позволила пережить период неопределённости без массовых срывов платежей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 сентября заявил член совета директор Центрального банка России Михаил Мамута на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Самый главной и самой важной мерой, которая позволила сохранить среднему и малому бизнесу платёжеспособность в период кризиса, не допустила массовых банкротств, не допустила истребований задолженности — стали наши рекомендации, наше взаимодействие с банками по обеспечению кредитных каникул для малого и среднего бизнеса», — заявил Мамута.Был принят специальный закон, который пострадавшим секторам экономики давал возможность безусловного получения таких каникул на срок до шести месяцев.

«Но в дополнение к этому мы рекомендовали банкам предоставлять каникулы, отсрочку платежей абсолютно всем малым и средним предприятиям без учёта отраслевых ограничений, у которых такая потребность есть», — указал он.

«Важно было пережить этот период неопределённости и не допустить срывов платежей, испорченных кредитных историй», — добавил Мамута.