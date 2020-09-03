Симферополь, 3 сентября, 2020, 12:55 — ИА Регнум. В случае сохранения в Крыму существующего индекса передачи коронавируса число случаев заражения коронавирусной инфекцией на полуострове к концу ноября может вырасти более чем в восемь раз. Такой прогноз дал аналитический центр Крымского федерального университета, передаёт 3 сентября пресс-служба университета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Южное побережье Крыма

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"Если индекс передачи возбудителя коронавирусной инфекции сохранится на сегодняшнем уровне, к концу ноября количество активно инфицированных в Крыму может возрасти с 600 (по состоянию на конец августа) до пяти тысяч человек», — говорится в сообщении.

Также, согласно данному прогнозу, пиковое количество госпитализаций к моменту окончания осени может возрасти до 1,3 тыс., а суммарное количество летальных исходов от COVID-19 — подойти к 100. При этом в случае, если индекса передачи возбудителя нового заболевания снизится до 1,0−1,1 (в настоящее время — 1,3), пиковое число госпитализаций не превысит одной тысячи.

«Прогноз на конец августа по развитию ситуации, который аналитический центр давал 11 мая с учётом открытия основных сфер курортного и туристического бизнеса, совпал примерно на 80−90%. Новый прогноз подготовлен исходя из данных реальной ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым», — приводит пресс-служба слова проректора по научной деятельности университета Анатолия Кубышкина.

В качестве мер профилактики учёными рекомендуется сохранение противоэпидемических мер и в первую очередь — соблюдение безопасной дистанции, проведение не менее 3 тыс. тестов на SARS-CoV-2 ежедневно и увеличение числа случаев домашней изоляции контактных лиц, а также больных с лёгкими и бессимптомными формами в случае, если это будет необходимо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент в Крыму выявлено 2542 подтверждённых случая заражения коронавирусом при 31 летальном исходе и 1730 вылечившихся от нового заболевания.