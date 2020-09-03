Вашингтон, 3 сентября, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Американский актёр, продюсер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон заразился коронавирусом нового типа. Об этом актёр рассказал в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Цитата из к/ф «Форсаж». Реж. Ф. Гэри Грей. США, Китай, Япония. 2017 Дуэйн «Скала» Джонсон

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Джонсон сообщил, что ранее сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным. Заражение подтвердилось у жены актёра Лоран и двух их дочерей. В настоящее время вся семья Джонсона выздоровела.

Рестлер посоветовал своей аудитории повышать иммунитет, пользоваться защитными масками, следить за здоровьем и осторожно относиться к посещению мероприятий.

«Оставайтесь позитивными. И заботьтесь о своих собратьях», — призвал подписчиков актёр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Forbes назвал Джонсона самым высокооплачиваемым актёром. За год он заработал $87,5 млн. Рестлер известен участием в фильмах «Царь скорпионов», «Геракл», «Широко шагая» и других.