Улан-Удэ, 3 сентября, 2020, 12:27 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ благодаря неизвестному прохожему благополучно завершился инцидент с падением двухлетнего ребёнка из окна второго этажа. Мужчина успел его подхватить и смягчить падение.

Цитата х/ф «Охотники за привидениями 2», реж. Айван Райтман, США, 1989 Поймал ребёнка

Благодаря этому пострадавший избежал серьёзных травм.

«Ребёнка эвакуировали в детскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего обследования», — передаёт портал «Байкал-Daily» сообщение Территориального центра медицины катастроф республики.

Напомним, аналогичное происшествие в столице Бурятии произошло 11 июля. Как сообщало ИА REGNUM, выпавшую из окна третьего этажа девочку двух лет успел подхватить сотрудник Федеральной службы исполнения наказания РФ.

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