Москва, 3 сентября, 2020, 12:12 — ИА Регнум. Депутаты «Справедливой России» внесут законопроекты о выплатах пенсионерам во все региональные законодательные собрания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

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"Мы предложим всем регионам типовой закон о единовременной выплате для лиц от 65 лет, призываем депутатов в регионах его поддержать», — сказал Миронов.

По его словам, пенсионеры гораздо больше всех остальных пострадали от пандемии коронавируса, при этом государственная поддержка коснулась их меньше всего, эту несправедливость необходимо исправить.

«Только в Москве и Подмосковье региональные власти озаботились поддержкой пенсионеров, по всей остальной России никаких дополнительных выплат либо не было, либо они были мизерными. То, что государство оставило без дополнительной поддержки пенсионеров в регионах, крайне несправедливо. Призываю правительство найти средства на единовременные выплаты россиянам старше 64 лет, по аналогии с единовременной выплатой на детей от 3 до 16 лет», — заявил Миронов.

Отметим, что выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет составили 10 тыс. рублей.