Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2020, 11:51 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 3 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались три женщины в возрасте от 37 до 73 лет и 64-летний мужчина. Самая молодая жертва COVID-19 страдала острым онкогематологическим заболеванием и нарушением обмена веществ.

Общее число летальных исходов в Ростовской области достигло 363 человек.