Новосибирск, 3 сентября, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В Новосибирске на территории городской клинической больницы № 1 установили памятник медикам эвакуационного госпиталя № 2492, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советский санитар несет раненого во время боя под Ленинградом

Следите за развитием событий в трансляции: «Окончание войны и День Победы над Японией — все новости»

"В этом юбилейном году Указом президента РФ Новосибирску присвоено высокое почётное звание «Город трудовой доблести». Награда заслуженная — в нашем городе ковалось оружие Победы, наши врачи и медсёстры подняли на ноги сотни тысяч раненых, которые вернулись на фронт, — отметил мэр города Анатолий Локоть. — В Новосибирске особое место занимает городская клиническая больница № 1, в которой бережно хранят славные традиции. Здесь есть свой Бессмертный полк: ведь возвращать здоровье людям, возвращать их в строй — это подвиг».

Отметим, что во время Великой Отечественной войны в Новосибирске работало более 30 эвакуационных госпиталей. Между фронтами и Сибирью курсировало 80 санитарных поездов. За годы войны в новосибирских госпиталях вылечено и возвращено в строй более 200 тысяч раненных бойцов. Один из крупнейших эвакогоспиталей располагался на территории Городской клинической больницы № 1.

«Сегодня мы открыли не просто памятник медикам, работавшим в годы Великой Отечественной войны в эвакогоспитале — мы открыли новую страницу великой истории нашего города, области, — подчеркнул главный врач больницы № 1, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Юрий Бравве. — Сотни тысяч бойцов были спасены медицинскими работниками в годы Великой Отечественной войны, и только 5% тяжелораненых солдат и офицеров, несмотря на все усилия, погибли или остались тяжёлыми инвалидами. Это был настоящий медицинский и трудовой подвиг».

Напомним, что эвакуационный госпиталь № 2492 открылся в Новосибирске в первые месяцы войны. Он принимал раненых в течение двух с половиной лет — до декабря 1943 года. Через него прошли более 36 тысяч бойцов Красной армии.