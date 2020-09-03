Белгород, 3 сентября, 2020, 11:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки 42 положительных теста на коронавирус подтверждено в Белгородской области. Скончался один человек, сообщили 3 сентября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

С начала пандемии в регионе выявили 7491 носителя коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 6860 человек, из них 84 пациента выписаны за прошедшие сутки.

Зарегистрирован ещё один летальный исход. По данным федеральной статистики, в Белгородской области скончались 54 пациента с коронавирусом.