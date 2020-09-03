Москва, 3 сентября, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Гособвинение попросило для актёра Михаила Ефремова реальный срок лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ErikaWittlieb Тюрьма

В Пресненском суде столицы 3 сентября проходят прения сторон по данному делу.

Прокурор считает вину Михаила Ефремова доказанной и просит для него 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Ефремов признал вину в ДТП.