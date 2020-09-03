Санкт-Петербург, 3 сентября, 2020, 11:15 — ИА Регнум. На текущей неделе в Северо-Западном федеральном округе три региона показывают летальность COVID-19 выше общероссийской — это Санкт-Петербург, Архангельская и Новгородская области. В остальных восьми регионах СЗФО летальность ниже среднего уровня по России. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК СЗФО, летальность на 3 сентября 2020 года

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По данным на 3 сентября, общероссийский показатель летальности (процент умерших от количества заболевших) составляет 1,74%, для регионов Северо-Запада — 3,53%.

Самая высокая летальность COVID-19 на Северо-Западе и в целом по России по-прежнему сохраняется в Санкт-Петербурге — здесь умерли 6,67% от общего количества заразившихся.

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Восемь регионов СЗФО на этой неделе показали летальность выше одного процента: Архангельская область — 2,29% (неделей ранее было 2,36%), Новгородская область — 1,95% (1,69%), Калининградская область — 1,67% (1,73%), Псковская область — 1,39% (1,37%), Республика Коми — 1,28% (1,29%), Ленинградская область — 1,16% (1,18%), Мурманская область 1,27% (1,25%), Вологодская область — 1,09% (1,05%).

Только в двух регионах Северо-Запада показатель летальности находится ниже одного процента: Республика Карелия — 0,50% (0,53%), Ненецкий автономный округ (0%).

По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 4995 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 9 тысяч 995 случаев (+0,5% за сутки) в 85 регионах. За последние сутки подтверждено 114 летальных случаев, за весь период умерло от COVID-19 в России 17 528 человека.