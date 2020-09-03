Москва, 3 сентября, 2020, 10:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России исследования подтвердили 4995 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 сентября сообщает оперштаб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы в 83 регионах. Наибольшее число их в Москве — 690. Далее следуют Петербург — 191, Подмосковье — 163, Нижегородская область — 143, Ростовская область — 139, Ставрополье — 130. В группе лидеров также Свердловская и Саратовская области.

Всего с начала распространения коронавируса в России выявили 1 009 995 случаев заражения.