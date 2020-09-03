Нарын, Киргизия, 3 сентября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Для русских входной билет в соляную шахту Чон-Туз, расположенную на территории одноименного санатория в Нарынской области Киргизии, обходится дороже, чем для киргизов, пишет «24.kg».

Расизм

По словам девушки, продающей входные билеты в подземную шахту с лечебным микроклиматом, это касается и этнических русских, имеющих гражданство Киргизии.

При этом она уточнила, что решение о такой дискриминации по национальному признаку «приняло руководство после карантина по коронавирусу».

Отметим, что подобные действия противоречат 16-й статье Конституции Киргизии, гласящей: «Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств».