Москва, 3 сентября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу признался, что хочет «построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири».

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Город-сад

По его словам, именно в Сибири добывают больше половины меди страны, около 90% платины, 75% никеля. Но при этом самым крупным производителем электродвигателей из медной проволоки является Китай.

Шойгу подчеркнул, что нужно собрать предпринимателей, лучших учёных, производителей, которые «будут двигать большую науку».

Он также отметил, что строительство такого центра, возможно, не относится к географии, но относится к будущему России.

«Такой, знаете, город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное — Минусинская котловина», — сказал Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде» и РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Шойгу заявил, что в школах России необходимо ввести полноценный обязательный экзамен по географии.

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