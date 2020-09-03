Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 3 сентября, 2020, 10:20 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре 3 сентября в День окончания Второй мировой войны торжественное возложение цветов прошло на Мемориальном комплексе землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, к потухшему Вечному огню.

Официальный Instagram администрации города Комсомольск-на-Амуре Цветы к потухшему Вечному огню

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О прошедшем мероприятии администрация города рассказала на своей официальной странице в Instagram. На фотографиях видно, что Вечный огонь на Мемориале не горит.

https://www.instagram.com/p/CEqBpjRDlNM/

Ситуацию прокомментировал глава города Александр Жорник. Он пояснил, что была поставлена задача очистить горелку, проверить готовность оборудования к работе.

«По какой-то причине этого не было сделано!» — цитирует ЖорникаТранссибинфо.

Мэр Комсомольска-на-Амуре пообещал наказать виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в честь 75-летие окончания Второй мировой войны 3 сентября состоится световое шоу и праздничный салют.