Москва, 3 сентября, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Отечественная валюта 2 сентября на противоречивом внешнем фоне и росте геополитических рисков заметно снизилась по отношению к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Помимо геополитики, давление на рубль оказало снижение цен на нефть. Нефть марки Brent ушла ниже $45 за баррель.

Снижение котировок на рынке энергоносителей наблюдалось несмотря на положительный отчет минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Технически валютная пара доллар/рубль на вчерашнем импульсе снова вернулась выше 75. В рамках основного восходящего тренда следующей целью пары является уровень — 76.

Однако, несмотря значительные распродажи, к концу недели не исключены попытки рубля отыграть часть потерь. В частности, этому может поспособствовать восстановление рынка нефти.

Открытие на отечественном валютном рынке ожидается нейтральным. Пара доллар/рубль начнет торги вблизи вчерашних отметок, после чего может последовать рост.

Внешний фон на утро складывается нейтрально-негативный. Нефть снижается, индекс доллара укрепляется, азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно», — пояснил эксперт.

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