В России и других странах проходят праздничные мероприятия по поводу 75-летия окончания Второй мировой войны и победы Советского Союза над Японией. В городах России планируется возложение цветов к памятникам, будет открыто несколько стел. Также по всей стране пройдет «Диктант Победы», — акция посвящена проверке знаний о событиях Великой Отечественной войны. Вторая мировая война длилась 6 лет, в ней участвовало 80% населения планеты. Война привела к гибели 60−65 млн человек. Акт о капитуляции Японии, ознаменовавший окончание самого крупного военного конфликта в истории человечества, был подписан 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури». Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября было объявлено Днём Победы над Японией.

Иван Шилов ИА REGNUM Война с Японией

07:58 03.09.2020 3 сентября в Ульяновске состоится праздничный митинг в рамках всероссийской акции «Дальневосточная Победа». В память о тех, кто сражался за мир на Дальнем Востоке, в воду будут спущены живые цветы и венки, перевязанные красно-желто-белой лентой. Также на 74 площадках желающие напишут «Диктант Победы».

07:59 03.09.2020 На нескольких площадках в Ульяновске будет организована виртуальная выставка военной техники с технологией дополненной реальности. Акция пройдёт у входа в парк Победа, на площадях перед автомобильным заводом, железнодорожным вокзалом и 50-летия Победы.

08:08 03.09.2020 Губернатор Приморья Олег Кожемяко 3 сентября возложил цветы к братской могиле моряков Тихоокеанского флота в Гайдамакском сквере Владивостока. Читайте также: Во Второй мировой войне на всех фронтах воевали более 200 тысяч приморцев

08:09 03.09.2020 «Моральным долгом патриотической общественности является не только ежегодное празднование 3 сентября Дня Победы над Японией, но и убеждение отечественных законодателей в необходимости преодоления разрыва слова и дела, в переходе к реализации конституционных требований, защите исторической правды и замене нейтрального названия «День окончания Второй мировой войны», подлинным, — «3 сентября — День Победы над Японией». Россия не стыдится своих побед!» Читайте также: Победа над Японией утвердила позиции нашей державы в АТР: глава Колымы

08:09 03.09.2020 Регионы Дальнего Востока 3 сентября первыми в стране митингами и акциями начали отмечать День окончания Второй мировой войны. Губернатор Колымы Сергей Носов поздравил жителей с 75-й годовщиной, в школах прошли памятные мероприятия Читайте также: Победа над Японией утвердила позиции нашей державы в АТР: глава Колымы

08:09 03.09.2020 В школах города Омска в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и мероприятий Года памяти и славы провели «Уроки Второй мировой». Об этом: В омских школах провели «Уроки Второй мировой»

08:12 03.09.2020 Очень важно, что в год 75-летия со Дня окончания второй мировой войны удалось добиться, что бы 3 сентября стало Днём воинской славы России, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, поздравляя жителей с праздников. Читайте также: Невероятный героизм нашего народа остановил машину смерти: глава Сахалина

08:13 03.09.2020 В Хабаровске в День 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне чествовали ветеранов, прошло несколько торжественных и памятных мероприятий. Врио губернатора Михаил Дегтярёв поздравил всех с праздником, отметив, что в Великой Победе есть весомый вклад дальневосточников. Читайте также: В Хабаровске 3 сентября перед штабом ВВО открыли памятник Георгию Жукову

08:13 03.09.2020 Министерства и ведомства, а также депутатский корпус партии «Единая Россия» продолжают сопротивляться, придумав победному дню безликое название «День окончания Второй мировой войны». Читайте также: Искажать смысл и название Дня Победы над Японией недопустимо!

08:24 03.09.2020 Глава Китая Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны.»Готов работать вместе с вами над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью. Я готов совместно с вами продолжить прилагать усилия ради того, чтобы последующие поколения могли жить на планете, где царят всеобщие мир, безопасность и процветание».

08:24 03.09.2020 Олег Кожемяко возложил цветы к братской могиле моряков-тихоокеанцев primorsky.ru

08:49 03.09.2020 Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей с годовщиной окончания Второй мировой войны: «Сейчас, когда есть попытки переписать мировую историю, наш долг в том, чтобы сберечь и приумножать вечную память защитников Отечества, передать новым поколениям всю правду о трагической войне». Читайте подробнее: Когда пытаются переписать историю, наш долг — сберечь память: глава Якутии

08:54 03.09.2020 Участникам Всероссийского патриотического слёта «ОстроVa-2020» на Сахалине 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны зачитали обращение министра обороны Сергея Шойгу. Читайте также: Подвигу победителей и благодарной памяти потомков нет срока давности: Шойгу

08:55 03.09.2020 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, председатель Законодательной думы региона Оксана Козловская, мэр Томска Иван Кляйн, председатель гордумы Сергей Панов возложили цветы к Вечному огню у Монумента боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду. Об этом: В Томской области почтили память павших во Второй мировой войне

09:02 03.09.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал помнить, какой ценой досталась Победа во Второй мировой войне. Читайте также: Володин: «Мы должны помнить, какой ценой досталась Победа»

09:17 03.09.2020 В столице Бурятии Улан-Удэ состоялась акция «Цветы памяти» в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, акция посвящена памяти всех, кто сражался и погиб за Победу. Об этом: В Бурятии отметили 75-летие Победы во Второй мировой войны

09:18 03.09.2020 Олег Кожемяко возложил цветы к братской могиле моряков-тихоокеанцев primorsky.ru

09:28 03.09.2020 В Ульяновске в доме творчества детей и молодёжи состоится детский фестиваль моделей военной техники.

09:40 03.09.2020 По случаю отмечаемого сегодня, 3 сентября, окончания Второй мировой войны исполнительный директор Фонда «История Отечества», председатель правления, член Президиума Ассоциации «Российское историческое общество» Константин Могилевский в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM напомнил, что попытки фальсификации истории того периода продолжаются до сих пор и им необходимо противостоять: «Фальсификация истории недопустима потому, что нормальных людей учат с детства не врать другим людям. Вот основная теория, которой нужно руководствоваться. А попытки фальсифицировать историю, рассказывать, чего на самом деле не было, что часто было наоборот, они направлены на решение прикладных политических задач. Поэтому нечистоплотные политические круги в целом ряде стран в последние годы взяли на вооружение вот эту практику — навязывать людям, прежде всего своим гражданам, искаженное, фальсифицированное представление об истории, из которого следует, что наша страна, в частности, была не главной пострадавшей в ходе Второй мировой войны, не у нас погибло 27 000 000 человек!». Об этом: «Нормальных людей учат с детства не врать»: о фальсификации истории

09:41 03.09.2020 В Хабаровске в честь 75-летие окончания Второй мировой войны 3 сентября состоится двухчасовое световое шоу и праздничный салют из 30 залпов. Подробности в материале: В Хабаровске окончание Второй мировой войны отметят световым шоу и салютом

09:50 03.09.2020 Врио главы республики Коми Владимир Уйба откроет 3 сентября в Сыктывкаре сквер Герою Советского Союза Николаю Васильевичу Оплеснину, который погиб во время Великой Отечественной войны. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации республики. Читайте подробнее: Врио главы Коми откроет в Сыктывкаре сквер Герою Советского Союза

09:52 03.09.2020 Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов примет участие в торжественном митинге в честь 75-летия окончания Второй Мировой войны и завершения Курильской десантной операции. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации края. Подробности в материале: В Камчатском крае пройдет митинг к 75-летию окончания Второй мировой войны

10:05 03.09.2020 В Омской области 3 сентября проходят мероприятия, посвящённые 75-летию со дня окончания Второй мировой войны. Об этом: Омичи почтили память павших во Второй мировой войне минутой молчания

10:20 03.09.2020 В Комсомольске-на-Амуре 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, торжественное возложение цветов прошло на Мемориальном комплексе землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, к потухшему Вечному огню. Читайте также: В Комсомольске-на-Амуре возложили цветы к потухшему Вечному огню

10:42 03.09.2020 В Хабаровском крае отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны. khabkrai.ru

10:43 03.09.2020 В Магаданской области прошла акция «Цветы Победы», приуроченная ко Дню окончания Второй мировой войны. 49gov.ru

10:54 03.09.2020 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко примет участие в торжественной акции «Эстафета вечного огня на Дороге жизни городов воинской славы», которая посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной администрации. Подробности в материале: Губернатор Лениниградской области примет участие в акции к 75-летию Победы

11:00 03.09.2020 По случаю отмечаемого сегодня, 3 сентября, дня окончания Второй мировой войны, на мемориале боевой и трудовой славы в Чите прошёл митинг. Отдать дань памяти героям пришли жители города, ветераны, представители городских и краевых властей, юнармейцы поста №1, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора. К ветеранам обратился исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Андрей Кефер: «Советские воины совместно с союзниками ценою собственных жизней предотвратили тот ужасный кошмар, который мог погубить не только нашу страну, но и все человечество. 175 тысяч забайкальцев защищали Родину от фашистов. Около 70 тысяч погибли, пропали без вести, умерли от ран в госпиталях. Наши с вами деды, прадеды, бабушки и прабабушки принимали участие в крупнейших сражениях Второй мировой. 68 коренных забайкальцев стали Героями Советского Союза…». Об этом: День окончания Второй мировой войны в Забайкалье отметили митингом

11:06 03.09.2020 В Новосибирске сегодня, в День окончания Второй мировой войны, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители органов власти области и города, представители ветеранских и общественных организаций возложили цветы на мемориальном ансамбле «Монумент Славы». Об этом: В Новосибирске в День окончания войны возложили цветы к Вечному огню

11:22 03.09.2020 В Новосибирске на территории городской клинической больницы № 1 установили памятник медикам эвакуационного госпиталя № 2492. Эвакуационный госпиталь № 2492 открылся в Новосибирске в первые месяцы войны. Он принимал раненых в течение двух с половиной лет — до декабря 1943 года. Через него прошли более 36 тысяч бойцов Красной армии. Читайте подробнее: В Новосибирске увековечили труд медиков во время войны

11:45 03.09.2020 В школах города Омска провели «Уроки Второй мировой» omskportal.ru

12:39 03.09.2020 Ветераны. Дарья Драй © ИА REGNUM

13:07 03.09.2020 «Советский Союз и Китай приняли главный удар фашизма и милитаризма, ценой наибольших человеческих потерь сокрушили захватчиков». Президент России Владимир Путин поздравил главу Китая Си Цзиньпина с 75-летней годовщиной победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

13:07 03.09.2020 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло возложили цветы на мемориальном ансамбле «Монумент Славы». nso.ru

13:20 03.09.2020 Открытие памятника медикам эвакуационного госпиталя № 2492 на территории городской клинической больницы № 1 в Новосибирске. nso.ru

13:32 03.09.2020 Для нижегородских школьников и студентов проходят «Уроки Второй мировой». Мероприятие проводится в рамках всероссийского проекта Года памяти и славы. Об этом: В Нижегородских учебных заведениях проходят «Уроки Второй мировой»

13:46 03.09.2020 В Хабаровском крае отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны. khabkrai.ru

13:57 03.09.2020 Пересматривать итоги Второй мировой войны — это все равно, что совершать преступление. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил писатель, историк, вице-президент Международной ассоциации прокуроров Александр Звягинцев: «3 сентября — очень непростая дата: 75 лет назад, были произнесены слова: «Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции… Это означает, что наступил конец Второй мировой войны». Так начиналось обращение товарища Сталина к советскому народу. В тот же день указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен новый государственный празд­ник. 3 сентября, День победы над Японией, должен был стать аналогом 9 Мая. Некоторые приуменьшают значение этого события, я же считаю его великим, потому что Советский Союз в этот день подвёл итоги войны не только на Западе, но и на Востоке. Мы никогда не начинаем исторические воины, но получается так, что именно мы их заканчиваем. К сожалению, человечество очень быстро забывает эти уроки прошлого и в этих условиях активизируются те, кто желает пересмотреть итоги Второй мировой, принизить или даже свести к нулю главенствующую роль нашей страны в искоренении фашизма. Некоторые даже пытаются ставить знак между Германией — страной-агрессором и СССР, который вёл справедливую войну и ценой множества жертв спас мир от ужасов фашизма, нацизма, потеряв 27 000 000 человек, из которых 15 600 000 — это мирные граждане! Большинство советских людей погибли на оккупированных территориях, в концлагерях. Это невозможно забыть! «. Читайте также: Фальсификаторов истории называли киллерами, убивающими историческую правду

14:08 03.09.2020 Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости Петербурга 3 сентября прогремел в честь 75-й годовщины окончания Второй Мировой войны. В школах Северной столицы сегодня проходят «Уроки Второй Мировой». В рамках Всероссийской акции «Слово Победителя» в Историческом парке «Россия — моя история» состоится церемония закладки «капсулы времени», содержащей послание потомкам. Также вечером в четверг Дворцовый мост и фасад высотного здания «Лидер Тауэр» на площади Конституции в Петербурге будут расцвечены в цвета колодки медали «За победу над Японией».

14:41 03.09.2020 Уникальный музей под открытым небом открылся на площади имени Куйбышева в Самарской области. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, 3 сентября на площади имени Куйбышева начал работу музей под открытым небом «Дорога истории — наша Победа». Читайте подробнее: На площади в Самаре открылся музей о Победе под открытым небом

14:59 03.09.2020 В школах Магаданской области прошли «Уроки Второй мировой войны». 49gov.ru

14:59 03.09.2020 Старт «Эстафеты вечного огня» на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. lenobl.ru

15:39 03.09.2020 Ульяновская область присоединилась к всероссийской акции «Цветы памяти». От Вечного огня представители регионального отделения «Юнармия» отправились к акватории реки Волга, чтобы в память о тех, кто сражался за мир и победил во Второй мировой войне, опустить букеты цветов, перевязанные красно-бело-желтой лентой — символом Дальневосточной Победы.

15:42 03.09.2020 В Ульяновске прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. В ней приняли участие военнослужащие территориального гарнизона, члены отделения «Боевого братства», представители общественных и волонтерский организаций, регионального Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

15:43 03.09.2020 В Ульяновске волонтёры Победы раздают горожанам желто-бело-красные муаровые ленты в цветах медали СССР «За победу над Японией».

15:57 03.09.2020 Главное в памяти о войне — понимать, что мы ненавидимнемецкийнацизмияпонский милитаризм не за то, что они первыми начали войну, аза то, какими варварскими способами они её вели, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя данные опроса ВЦИОМ. Подробности в материале: Мировая война: дата важна, но важнее помнить, как вели её Германия и Япония

16:11 03.09.2020 Букеты и венки из живых цветов возложили утром 3 сентября в городах и районах Ставрополья к воинским мемориалам в связи с празднованием Дня воинской славы. В акции приняли участие ветераны и ветеранские организации, Герои России, общественники и волонтеры. Об этом: На Ставрополье отмечают день окончания Второй мировой войны

16:21 03.09.2020 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал всегда помнить о том, что Россия — страна-победительница, одна из основательниц ООН. «75 лет назад Советский Союз одержал Победу над Японией. Так была поставлена точка в продолжавшейся 6 лет Второй Мировой войне… СССР внес решающий вклад в победу мировой цивилизации над самыми злобными силами, над германским фашизмом и японским милитаризмом», — отметил Зюганов. «Мы дали обещание своим союзникам, что после победы на Западе через три месяца вступим в войну против Японии. И в результате советская армия под командованием наших талантливых военачальников во главе с маршалом Василевским за три недели разгромила миллионную Квантунскую армию!» — напомнил Зюганов.

17:06 03.09.2020 Председатель ульяновского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Сергей Ермаков, говоря о значимости даты, напомнил, что «советские солдаты разгромили армию противника, японцы капитулировали». [[[quote-0]]]

17:07 03.09.2020 В Ульяновске после возложения цветов к Вечному огню память погибших за честь, свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. На площади 30-летия Победы были даны праздничные артиллерийские залпы.

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17:14 03.09.2020 В Ульяновске добровольцы продолжают раздавать во всех районах города памятные ленточки, воспроизводящие по своей расцветке колодки медали «За победу над Японией», которой были награждены более миллиона красноармейцев. [[[quote-2]]]

17:22 03.09.2020 Госкиностудия «Чувашкино» организовала просмотр фильма Юрия Озерова «Освобождение». Это героическая хроника в пяти фильмах, повествующая о наиболее важных сражениях Отечественной войны 1941−1945 годов.

17:23 03.09.2020 Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров посетил мемориал «Память» в деревне Ураево-Магазь Чебоксарского района Чувашии. Сенатор возложил цветы, почтив память погибших на полях сражений и жертв политических репрессий. Мемориал включает памятники участникам Первой и Второй мировых войн, жертвам политических репрессий, часовню памяти защитников Отечества, аллею Славы участников Великой Отечественной войны.

18:18 03.09.2020 Извращенные интерпретации, которым подвергает историю Второй мировой войны официальная Варшава, не только вредят двусторонним отношениям с Россией, но и губительны для самой Польши, заявила 3 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Напомним, в 81-ю годовщину начала Второй мировой войны премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередной раз уравнял нацистскую Германию и СССР, заявив об их равной ответственности за развязывание войны.

19:17 03.09.2020 «Эстафета вечного огня на Дороге жизни городов воинской славы». lenobl.ru

19:37 03.09.2020 Японское информационное агентство Jiji Press отметило, что 3 сентября в России считают Днём Победы над милитаристской Японией. Подробности в материале: Jiji Press: Россия подчеркивает победу над Японией

20:57 03.09.2020 Церемония возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в Севастополе. rk.gov.ru

22:57 03.09.2020 В Ростове-на-Дону 3 сентября, в годовщину окончания Второй мировой войны, провели световое историческое шоу «Борьба за Победу», сообщили ИА REGNUM в облправительстве. Читайте также: В Ростове-на-Дону провели световое шоу «Борьба за Победу»

05:38 04.09.2020 В столице Республики Алтай в рамках мероприятий, посвящённых 75-летию Победы во Второй мировой войне установлен памятник полному кавалеру Ордена Славы Николаю Дудину. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в его открытии принял участие глава республики Олег Хорохордин. Читайте подробнее: В Горно-Алтайске открыли памятник полному кавалеру Ордена Славы

07:10 04.09.2020 «Уроки Второй мировой» в школах Нижегородской области. government-nnov.ru

07:28 04.09.2020 В Ульяновской области в школах Карсунского района прошли «Уроки исторической памяти», классные часы, которые провели для учащихся классные руководители и учителя истории.

08:09 04.09.2020 На Чукотке 3 сентября прошла акция «Дальневосточная Победа» — волонтёры раздавали жителям желто-бело-красные ленты, а также листовки с описанием роли советских войск в победе над фашизмом. Читайте подробнее: Волонтёры Чукотки раздали более тысячи муаровых лент

08:11 04.09.2020 Подавляющее большинство россиян (82%) считают себя патриотами, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), поступившие в «Интерфакс». Исследование показало, что наибольшее количество респондентов, считающих себя патриотами, приходится на возрастные группы 46−60 лет и от 60 лет и старше (по 84%). В свою очередь 14% сограждан не склонны считать себя патриотами, среди респондентов в возрасте 18−30 лет такой позиции придерживается каждый пятый (22%), отмечают в ФОМ.

08:12 04.09.2020 На военном мемориале в Манчестере открыли памятную табличку в честь советских солдат во Второй мировой и жителей блокадного Ленинграда. В церемонии принимали участие посол РФ Андрей Келин, лорд-мэр Манчестера и представитель РПЦ в Великобритании. «Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу. Это еще один символ нашей общей памяти, символ солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма», — заявил лорд-мэр, один из немногих нормальных западных политиков. Цитата rlz_the_kraken.

08:40 04.09.2020 Для проведения «Диктанта Победы» во всех муниципалитетах Ставрополья 3 сентября суммарно было организовано 1160 площадок. Всего в регионе в акции, приуроченной ко дню окончания Второй Мировой войны, приняли участие около 24 тыс. человек, сообщили в пресс-службе губернатора края. Читайте также: На Ставрополье «Диктант Победы» написали около 24 тыс. человек

08:58 04.09.2020 На Сахалине энтузиасты из Владивостока зажгли к 75-летию окончания Второй мировой войны 31-метровый маяк Анива. Он не действует с 2006 года. Подробности в материале: На Сахалине 3 сентября зажгли японский маяк Анива

09:24 04.09.2020 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, говоря об отваге народа, допустил примечательную оговорку о том, как Россия «трижды прикрывала Европу»: глава Компартии напомнил об Орде, наступлении Наполеона и зверствах фашистов. Завершил свой экскурс в историю Зюганов словами: «Гитлер построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, и поляков, и всю остальную сволочь». Гитлер построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, и поляков, и всю остальную сволочь«> Цитата из канала navideovidno.

09:55 04.09.2020 Шоу дронов «Мирное небо», посвященное 75-летию окончания Второй мировой войны, в небе над Санкт-Петербургом. Цитата из видео.

10:28 04.09.2020 Чита. В связи с праздничными мероприятиями, посвященными 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и в честь окончания Второй мировой войны, 5 сентября 2020 года с 17:00 до 24:00 принято решение закрыть движение транспорта (кроме общественного транспорта) по ул. Ленина от ул. П. Осипенко до ул. Журавлева; ул. Ленинградская, ул. Бутина от ул. Чкалова до ул. Анохина; ул. Костюшко-Григоровича, ул. Чайковского от ул. Журавлева до ул. Ленинградская; ул. Лермонтова от ул. Журавлева до ул. Бутина.

10:34 04.09.2020 В Чувашии для написания «Диктанта Победы» были организованы 34 площадки, в том числе 16 — в Чебоксарах. [[[quote-3]]]

10:36 04.09.2020 В Чувашии. Фото: er-duma.ru

11:09 04.09.2020 В Рубцовске (Алтайский край) открыли памятник детям, погибшим в годы войны и мирное время. Он дополнил мемориал «Непокорённые», который строили всем городом. Цитата «Вести-Алтай».

12:12 04.09.2020 Любая война ведётся с определённой целью. И если с целями тех, кто защищается, всё ясно, то цели тех, кто нападает, причём нападает вероломно, нужно разбирать всерьёз и детально. Какие же конкретные цели преследовала гитлеровская Германия в своей войне против СССР? Какую судьбу готовили «истинные арийцы» народам Союза? И кто стоял за кулисами этих зловещих планов? Сегодня это невозможно себе представить, но 9 мая могло стать одним из самых чёрных дней в истории Европы, особенно России. Как выяснилось на Нюрнбергском международном военном процессе, именно в этот день в 1941 г. главный нацистский идеолог Альфред Розенберг изложил Гитлеру план расчленения Советского Союза — шестой части земного шара. И получил высочайшее одобрение фюрера. Если бы этот план Гитлеру удалось осуществить, трудно сказать, что ожидало бы тогда человечество! Об этом на страницах «АиФ» пишет историк, вице-президент Международной ассоциации прокуроров Александр Звягинцев. Читайте также: Фальсификаторов истории называли киллерами, убивающими историческую правду

14:12 04.09.2020 Возложение цветов в Ульяновске. ulmeria.ru.

14:38 04.09.2020 Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о «разной сволочи», лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны. «Это, кстати, не только на Красной площади он говорил — во многих местах… (Он имел в виду, что) на нашу страну шли монголо-татары, мы освободили, (шли) Наполеон, Гитлер и другая сволочь, которая посягала на нашу страну, на нашу независимость», — сказал Ющенко РИА Новости.

14:54 04.09.2020 Троллейбус Победы проедет 5 сентября по Чите. Машина выедет в 14:07 из Троллейбусного депо и сделает два круга по маршруту N1. Внутри с песнями военных лет будут выступать студенты Читинского краевого училища культуры. Цитата из телеграм-канала читинской мэрии.

15:02 04.09.2020 В Чите в микрорайоне КСК неизвестные испортили мемориал, построенный в честь забайкальцев, погибших при исполнении воинского долга. Об этом сообщает официальный Telegram-канал городской администрации. По фотографиям видно повреждения скульптуры воинов и следы от краски. «Увы, есть и те, для кого нет ничего святого. В данное время вандалы вновь нанесли урон скульптурам воинов. Уважаемые земляки! Не проходите мимо фактов вандализма! Давайте беречь добрую, светлую память о наших земляках вместе!», — сообщается в Telegram-канале городской администрации.

15:59 04.09.2020 В Ростовской области около 30 тыс. человек приняли участие в написании исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны. «Диктант Победы» можно было написать либо на одной из 444 площадок, либо в дистанционном режиме, сообщили ИА REGNUM в облправительстве. Об этом: «Диктант Победы» написали 30 тыс. жителей Ростовской области