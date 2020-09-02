2 сентября 2020 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 21:17 — REGNUM Из различных городов России поступают сообщения о развертывании общероссийской акции «Дальневосточная Победа» по раздаче жителям муаровых ленточек, олицетворяющих медаль «За Победу над Японией», которую получили 2 млн советских солдат и офицеров.

«За победу над Японией». Медаль СССР. 1945

Наиболее активно акция проходит на Дальнем Востоке. Сообщают, что в рамках акции сотрудники и добровольцы Сахалинского молодёжного ресурсного центра до 3 сентября раздают жителям области 100 тысяч муаровых лент.

Японские солдаты сдают оружие. Сентябрь 1945

Вызывает, однако, недоумение выбор названия акции. Не кроется ли за этим упорное стремление властей уходить от первоначального названия даты всенародного торжества — «3 сентября — День Победы над Японией». Как известно, депутаты различных уровней власти, ветеранские и другие общественные организации, отдельные лица многократно выступали с предложением использовать именно это название праздника. Кстати, Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении праздника с таким названием никто не отменял. Тем не менее министерства и ведомства, а также депутатский корпус партии «Единая Россия» продолжают сопротивляться, придумав победному дню безликое название «День окончания Второй мировой войны». Но ведь дня воинской славы России не может быть без упоминания Победы. А окончание Второй мировой войны — это всего лишь следствие Победы, решающий вклад в которую внес Советский Союз и его доблестная и победоносная Красная Армия.

Советские солдаты с трофейными японскими флагами. Август 1945

Сегодня накануне Дня Победы над Японией хотелось бы частично процитировать выдержки из оставшегося без ответа обращения к Верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту РФ Владимиру Путину 120 видных ученых, политических и общественных деятелей нашей страны:

«Вне всякого сомнения, 3 сентября — День победы над милитаристской Японией, являясь днём славы русского оружия, воинской славы, отражает «славные победы российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России». Вместо признания этого непреложного факта в общественное сознание российского гражданина запускаются несуразные аргументы нежелательности такого праздника, так как он якобы «обидит» японский народ.

Подобная «аргументация» не выдерживает никакой критики.

Во-первых, если мы уж так боимся оскорблять народы победами своих отцов, дедов и прадедов, то давайте тогда перестанем праздновать и майский День Победы над Германией — чтобы не обижать память немецкого народа.

Во-вторых, признание 3 сентября Днём всенародного торжества — праздником победы над Японией никак не направлено против японского народа. Более того, сам японский народ осуждает милитаризм верхушки японского государства того времени, и всем очевидно, что речь идёт о праздновании победы именно над милитаристской Японией, а не над японским народом.

Если праздник «забыт», что делать детям, внукам и правнукам 1 831 000 человек, награждённых медалью «За победу над Японией»? Спрятать или продать эти медали, перестать считать их знаком доблести и славы их великих родных? Или оставлять дома эти медали, выходя 9 мая на шествие Бессмертного полка?

А ведь в боях со стратегической миллионной Квантунской группировкой японских войск и их сателлитов в Маньчжурии и Корее и в ходе Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций общие потери составили более 36 тысяч советских солдат и офицеров. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с японскими милитаристами, 308 тысяч советских воинов награждены орденами и медалями, 93 — удостоены звания Героя Советского Союза.

Уважаемый Владимир Владимирович, считаем, что дальше продолжать прятать и фактически дезавуировать одну из величайших наших военных побед недопустимо. В целях дальнейшего укрепления нашего суверенитета жизненно необходимо закрепить ключевую роль СССР / России в победе во Второй мировой войне, восстановить День победы над Японией и начать широко его праздновать».