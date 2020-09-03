Хабаровск, 3 сентября, 2020, 07:20 — ИА Регнум. В Хабаровске в День 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне чествовали ветеранов, прошло несколько торжественных и памятных мероприятий. Врио губернатора Михаил Дегтярёв поздравил всех с праздником, отметив, что в Великой Победе есть весомый вклад дальневосточников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Instagram врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва Открытие в Хабаровске памятника маршалу Георгию Жукову

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«Точка в самой кровопролитной войне была поставлена здесь, на Дальнем Востоке. Неоценимый вклад в Победу внесли выдающиеся полководцы Александр Михайлович Василевский и Родион Яковлевич Малиновский. Памятники маршалам установлены на набережной Хабаровска. Сегодня перед штабом ВВО открыли памятник Георгию Константиновичу Жукову. Полководческий талант маршала проявился, в том числе и на Дальнем Востоке, во время боев на Халхин-Голе», — написал на совей странице в Instagram Дегтярёв.

Глава региона также рассказал о семейной военной истории:

«Мой дед Иван Дегтярёв прошёл всю Великую Отечественную и 9 мая 1945 года встретил в Вене. После чего был переброшен на Дальний Восток и участвовал в разгроме Квантунской армии».

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока 3 сентября первыми в стране митингами и акциями начали отмечать День окончания Второй мировой войны.