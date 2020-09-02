Скопье, 2 сентября, 2020, 23:38 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии в среду, 2 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1772 человек было выявлено 145 носителей коронавируса. Ещё 216 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 14 600 случаев заражения, 606 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались два пациента. Лечение проходят 2253 человека. 11 741 пациент уже здоров.

Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее достаточно скоро может перейти к Косово. Динамика выявляемости новых случаев заражения нестабильна, однако вот уже две недели число выздоравливающих ежедневно превышает число заразившихся, в то время как суточная смертность снизилась.