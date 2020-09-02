Вашингтон, 2 сентября, 2020, 23:45 — ИА Регнум. Министерство обороны США обеспокоено тем, что программы искусственного интеллекта (ИИ) могут иметь серьезные и неизвестные уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военный бюджет

Об этом сегодня пишет Гаррет Рейм в статье «ВВС США решают проблему спуфинга при использовании ИИ» на портале flightglobal.com

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Пентагон обеспокоен тем, что технология искусственного интеллекта может быть не только взломана, но и «подделана». То есть ИИ можно намеренно обмануть, заставив думать, что он видит объекты или военные цели, которых не существует. Верно и обратное: объекты или цели могут ошибочно игнорироваться.

« Это одна из причин, по которой ВВС США и Массачусетский технологический институт (МIT) основали в 2019 году MIT-Air Force AI Accelerator. Акселератор высокотехнологичных платформ, финансируемый ВВС США в размере 15 миллионов долларов в год, ищет уязвимости в ИИ и способы защиты технологий от вражеских манипуляций », — сказал в июне Уилл Ропер, помощник секретаря ВВС США по закупкам, технологиям и логистике.

Ученые МIT уже нашли способы обмануть некоторые из лучших в мире программ, содержащие технологии ИИ.

« Они могут показать изображение авиалайнера, и каждый будет смотреть на него и говорить: «Да, это авиалайнер» , — говорит Ропер. — Вы запускаете ИИ с помощью лучших в мире алгоритмов машинного обучения, а он определяет авиалайнер как свинью ».

Программы машинного обучения — это разновидность ИИ, которая исследует массивы данных, выявляет закономерности и делает выводы. Программы предназначены для имитации способа распознавания закономерностей человеческим мозгом.

Возможность обмана программ машинного обучения вызывает беспокойство у ВВС США, поскольку они планируют переложить работу с пилотов боевых истребителей на роботов беспилотных летательных аппаратов (БЛА), которые будут управляться программами ИИ.

В июле 2020 года ВВС США заключили четыре бессрочных контракта на сумму до $400 млн каждый на разработку программы ИИ, которую они называют Skyborg. Контракты получили компаниям Boeing, General Atomics Aeronautical Systems, Kratos Unmanned Aerial Systems и Northrop Grumman.

Skyborg должен стать мозгом и позвоночником БЛА ВВС США — автономных летательных аппаратов, которые служба надеется производить в количестве достаточном для уничтожения врагов. Службе нужен ИИ вместо дистанционных пилотов, управляющих такими системами.

В августе 2020 года в своих планах по созданию автономных боевых самолетов Пентагон сделал большой шаг вперед: программа с ИИ победила пилота Lockheed Martin F-16 ВВС США в пяти имитированных воздушных боях.

Поверхностный искусственный интеллект

Говоря простым языком, ИИ — это широкий класс компьютерных программ, обученных распознавать закономерности. Часто эти закономерности наблюдаются в данных изображения или видео. Например, программа с ИИ могла бы многократно загружать изображения определенного типа самолета и сообщать его название до тех пор, пока она не научится идентифицировать этот самолет самостоятельно.

ВВС США уже используют ИИ для облегчения и сокращения по времени утомительной работы по маркировке фотографий наблюдения и разведки, которые поступают с самолетов Lockheed U-2 и Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk.

Теоретически аналогичная технология на борту БЛА также может быть использована для определения тепловых или радиолокационных признаков вражеских самолетов. К сожалению, ИИ часто делает поспешные выводы.

« Когда вы вводите что-то, чего раньше не видели, намеренно или непреднамеренно… вы заставляете ИИ сделать выбор , — говорит Ропер. — Но, в отличие от людей, у ИИ нет необходимых средств, чтобы понимать, насколько его выбор поверхностен или вынужден, или что в этом выборе что-то не так. Люди принимают решения по-другому ».

Обмануть программу ИИ очень легко. Одним из часто цитируемых примеров манипуляций с ИИ является эксперимент, в котором программу беспилотных автомобилей обманули, заставив думать, что знак остановки на самом деле является знаком ограничения скорости на 45 миль в час. Для обмана потребовалось лишь несколько удачно размещенных наклеек. Разумеется, проезд через знак остановки на скорости 45 миль в час может привести к катастрофе.

Есть два способа воспользоваться уязвимостью в программе с ИИ: атака «белого ящика» и атака «черного ящика». В случае атаки методом «белого ящика» злоумышленник имеет некоторый доступ к программе ИИ и понимает, как она работает. Эти знания используются для управления программой. При атаке с помощью «черного ящика» агрессор не имеет никаких инсайдерских знаний, но вместо этого должен исследовать программу ИИ извне, снабжая её информацией до тех пор, пока она не выйдет из строя.

В апреле этого года Управление перспективными исследовательскими проектами Министерства обороны США (DARPA) начало поиск идей для «методов нарушения машинного зрения», имитирующих попытки «черного ящика» обмануть идентификацию изображений ИИ в ситуациях, когда не доступны ни исходный обучающий набор, ни конкретная архитектура зрения.

По словам Брюса Дрейпера, менеджера программы Управления информационными инновациями, во многих отношениях подделка ИИ похожа на военный обман и радиоэлектронную атаку, использовавшуюся в прошлом. Дрейпер возглавляет ещё одно подразделение DARPA — программу обеспечения устойчивости ИИ против обмана — инициативу по созданию теоретических основ для выявления уязвимостей системы и характеристики определенных свойств, которые сделают программы ИИ более надежными.

« Камуфляж — это попытка подделать зрительную систему человека , — говорит он. — То, что мы сейчас делаем, заключается в том, что органы чувств всё больше и больше заменяются ИИ. Таким образом, люди пытаются изобрести способы подделать искусственные системы восприятия окружающего мира. На самом деле, ИИ во многих отношениях надежен, он способен обнаруживать закономерности среди запутанных данных, с которыми люди не справляются. Но, с другой стороны, вещи, с которыми у людей нет проблем, например, наклейка на знаке остановки — если это правильный цвет, правильное место, правильная форма, это может победить систему ИИ. Он видит иначе, чем мы. И поэтому то, что его обманывает, отличается от того, что обманывает нас ».

Например, программы ИИ, просматривающие изображения или видео, как правило, фокусируются на высокочастотных визуальных шаблонах.

« Гребни на кирпичах, как правило, являются вещами, которые по какой-то причине эти системы ИИ особенно хорошо классифицируют , — говорит Дрейпер. — Итак, если вы можете нарушить визуальную текстуру, вы можете и подделать её ».

Меры безопасности

Построение защиты от таких ошибок может быть трудным делом, потому что нелегко понять, как программы ИИ приходят к выводам. Подобно тому, как работает человеческий мозг, программное обеспечение на базе ИИ дает результаты не за счёт того, что оно запрограммировано на выполнение определенных задач, а путем наблюдения за информацией и последующего обобщения взаимосвязей между множеством различных точек данных.

« Одна из проблем, связанных с ИИ, состоит в том, что многие из нас не совсем понимают, что он делает , — говорит Стюарт Мэдник, профессор кафедры информационных технологий и инженерных систем MIT. — Таким же образом очень сложно понять, что происходит в голове у годовалого или двухлетнего ребенка ».

Попытка разгадать способ мышления программы с ИИ может оказаться непосильной задачей.

« С математической точки зрения мы говорим о нелинейных моделях буквально с миллионами параметров », — говорит Дрейпер.

Однако есть ряд идей о том, как сделать ИИ более надежным.

По словам Дрейпера, один простой для понимания метод называется «ансамблями классификаторов». Этот метод направлен на предотвращение ошибок ИИ путем подачи в программы различных типов данных. Например, программа может научиться классифицировать объекты не только по изображениям, поступающим с камеры, но и по данным, поступающим с лазерного локатора и радара. Дополнительные данные предоставили бы компьютерной программе более точную информацию о том, как выглядит объект.

Другой метод называется «состязательное обучение».

» Идея состязательного обучения состоит в том, что вы берёте на себя ожидаемую атаку и делаете её частью своего тренировочного процесса », — говорит Дрейпер. — Система с самого начала учится быть устойчивой к такого рода атакам ».

Тем не менее иногда сложно понять, что программой ИИ манипулируют, потому что определённые программы предназначены для поиска необычных, неожиданных или упускаемых из виду решений.

« Вы не можете просто посмотреть на результат и сказать: «Да, результат оказался не таким, как я ожидал, и, следовательно, с системой должно быть что-то не так», потому что вы используете систему ИИ, чтобы найти иголки в стогах сена , — говорит Кери Перлсон, исполнительный директор по кибербезопасности школы менеджмента Sloan при MIT.

В конечном счете, для того чтобы программы ИИ были выпущены на свободу и действовали самостоятельно, они должны оказаться устойчивыми к манипуляциям и достаточно предсказуемыми, чтобы люди могли с ними сотрудничать.

В ближайшем будущем это означает, что беспилотные самолеты будут находиться под пристальным наблюдением бортовых командиров, управляющих самолетами.

« Если мы собираемся использовать самолёт на поле боя, нам необходимо убедиться, что операторы, которые ведут этот бой, обучены уязвимостям и лучше понимают, что делать с ИИ для того, чтобы одержать победу », — утверждает Ропер.

В более долгосрочной перспективе необходимо проделать большую работу, чтобы понять слабые стороны и ограничения ИИ.