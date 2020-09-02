Москва, 2 сентября, 2020, 23:13 — ИА Регнум. Обеспечение доработки проекта закона, касающегося поиска людей по геолокации, должно быть завершено к ноябрю 2020 г., сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с членами Общественной палаты РФ. 25 июня 2020 года

Соответствующее поручение дал российский президент Владимир Путин правительству РФ, Госдуме и Общественной палате РФ.

Этим структурам поручено обеспечить доработку проекта ФЗ № 546 865−7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», «предусматривающего определение местоположения оконечного оборудования абонентов в сети подвижной радиоэлектронной связи в целях оперативного поиска пропавших без вести людей».

Также в течение двух месяцев должно быть доработано «нормативно-правовое регулирование вопросов, касающихся формирования и ведения единой федеральной базы» для предоставления необходимой информации тем, кто занимается поиском пропавших без вести людей.

Информация, содержащая данные «о находящихся в медицинских организациях пациентах без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях», будет предоставляться уполномоченным органам и добровольческим (волонтёрским) организациям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеуказанный вопрос обсуждался 25 июня 2020 г. на встрече Владимира Путина с членами Общественной палаты РФ.