Москва, 2 сентября, 2020, 23:11 — ИА Регнум. В Москве за последние скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 2 сентября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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"В Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в столице выявлено уже более 263 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 4855 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц свыше 216 тысяч человек.