Анкара, 2 сентября, 2020, 22:52 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Турция констатирует второй пик пандемии коронавируса в стране. Об этом заявил 2 сентября глава ведомства Фахреттин Коджа.

Russian.news.cn Турецкие граждане в медицинских масках в общественном транспорте

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"Пандемия коронавируса усилилась и продолжается. Сейчас мы проходим второй пик первой волны пандемии», — сказал министр, отметив, что к таким последствиям привели свадебные церемонии и «неосторожность на праздниках».

Согласно официальным данным, по состоянию на 2 сентября в Турции выявлен уже 273 301 случай заражения коронавирусом, 1596 из которых — за последние сутки. Скончались уже 6462 пациента с COVID-19, излечились 246 876 пациентов.